Помоги воспитанникам детдомов освоить более сотни профессий!

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-06T13:35:23+03:00

Организаторы каждый год пытаются порадовать и чем-то удивить гостей, и вот на сей раз их пригласят в детский город профессий «Кидзания» Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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«День рождения Чебурашки» – это масштабный благотворительный праздник для воспитанников детских домов со всей России. 14 сентября эта всероссийская акция, главным партнером которой выступает «Союзмультфильм», пройдет уже в 17-й раз и соберет свыше 800 ребят из 50 детских социальных учреждений Московской, Тверской, Калужской, Владимирской, Ярославской, Рязанской и Нижегородской областей.

Организаторы каждый год пытаются порадовать и чем-то удивить гостей, и вот на сей раз их пригласят в детский город профессий «Кидзания» на Ходынском бульваре. Благодаря интерактиву дети от 5 до 14 лет смогут познакомиться с более чем 100 профессиями. Тут и больницы, и Большой театр, и лаборатории, и телевидение, и даже самолеты. Посетители могут и пожары потушить, и даже побыть агентами 007.

Им выдают паспорта горожан и «стартовый капитал» в валюте города - его можно потратить на обучение или развлечения. А дополнительные деньги можно будет заработать, потрудившись на новом рабочем месте.

В ходе праздника творческие коллективы детдомов также поборются за призовые места на конкурсе талантов. Концерт поддержат популярные исполнители, которые вручат победителям кубки и ценные подарки.

Помочь провести для воспитанников детдомов такой незабываемый и такой необходимый праздник очень просто: реквизиты и вся остальная информация - на сайте НКО Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «ЛАДА».

ИСТОЧНИК KP.RU