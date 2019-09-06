Помоги воспитанникам детдомов освоить более сотни профессий!
«День рождения Чебурашки» – это масштабный благотворительный праздник для воспитанников детских домов со всей России. 14 сентября эта всероссийская акция, главным партнером которой выступает «Союзмультфильм», пройдет уже в 17-й раз и соберет свыше 800 ребят из 50 детских социальных учреждений Московской, Тверской, Калужской, Владимирской, Ярославской, Рязанской и Нижегородской областей.
Организаторы каждый год пытаются порадовать и чем-то удивить гостей, и вот на сей раз их пригласят в детский город профессий «Кидзания» на Ходынском бульваре. Благодаря интерактиву дети от 5 до 14 лет смогут познакомиться с более чем 100 профессиями. Тут и больницы, и Большой театр, и лаборатории, и телевидение, и даже самолеты. Посетители могут и пожары потушить, и даже побыть агентами 007.
Им выдают паспорта горожан и «стартовый капитал» в валюте города - его можно потратить на обучение или развлечения. А дополнительные деньги можно будет заработать, потрудившись на новом рабочем месте.
В ходе праздника творческие коллективы детдомов также поборются за призовые места на конкурсе талантов. Концерт поддержат популярные исполнители, которые вручат победителям кубки и ценные подарки.
Помочь провести для воспитанников детдомов такой незабываемый и такой необходимый праздник очень просто: реквизиты и вся остальная информация - на сайте НКО Благотворительный фонд помощи детям-сиротам «ЛАДА».
ИСТОЧНИК KP.RU