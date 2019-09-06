«Вполне логично»: в Госдуме прокомментировали УДО Кокорина и Мамаева

СЕГОДНЯ 14:15 2019-09-06T14:15:48+03:00

Валерий Газзаев считает, что спортсмены успели ощутить на себе систему уголовного наказания [видео]

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Условно-досрочное освобождение Александра Кокорина и Павла Мамаева вполне логично, поскольку спортсмены смогли полностью ощутить на себе систему уголовного наказания. Соответствующие заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев.

Я думаю, что решение вполне ожидаемо. И Мамаев, и Кокорин вполне ощутили на себе систему уголовного наказания (…) Поэтому условно-досрочное освобождение вполне логично», - цитирует RT слова депутата, который выразил надежду, что для спортсменов это «станет жизненным уроком».

Газзаев считает, что оба футболиста смогут вернуться в спорт и у них для этого «будет двойная мотивация».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в пятницу, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство осужденных за хулиганство и побои Кокорина и Мамаева об освобождении по УДО 17 сентября.

Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО. Справедливо?.Опрос

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730444" frameborder="0"></iframe> Адвокат Юрий Падалко - о досрочном освобождении футболистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU