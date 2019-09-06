«Вполне логично»: в Госдуме прокомментировали УДО Кокорина и Мамаева
Условно-досрочное освобождение Александра Кокорина и Павла Мамаева вполне логично, поскольку спортсмены смогли полностью ощутить на себе систему уголовного наказания. Соответствующие заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев.
Я думаю, что решение вполне ожидаемо. И Мамаев, и Кокорин вполне ощутили на себе систему уголовного наказания (…) Поэтому условно-досрочное освобождение вполне логично», - цитирует RT слова депутата, который выразил надежду, что для спортсменов это «станет жизненным уроком».
Газзаев считает, что оба футболиста смогут вернуться в спорт и у них для этого «будет двойная мотивация».
Как сообщал ранее сайт kp.ru, в пятницу, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство осужденных за хулиганство и побои Кокорина и Мамаева об освобождении по УДО 17 сентября.
Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО. Справедливо?.Опрос
Адвокат Юрий Падалко - о досрочном освобождении футболистов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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