2019-09-06T14:15:48+03:00
Происшествия

«Вполне логично»: в Госдуме прокомментировали УДО Кокорина и Мамаева

Валерий Газзаев считает, что спортсмены успели ощутить на себе систему уголовного наказания [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Вполне логично»: в Госдуме прокомментировали УДО Кокорина и Мамаева. . Фото: Максим Григорьев ТАСС«Вполне логично»: в Госдуме прокомментировали УДО Кокорина и Мамаева. . Фото: Максим Григорьев ТАСС
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Условно-досрочное освобождение Александра Кокорина и Павла Мамаева вполне логично, поскольку спортсмены смогли полностью ощутить на себе систему уголовного наказания. Соответствующие заявление сделал заместитель председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи Валерий Газзаев.

Я думаю, что решение вполне ожидаемо. И Мамаев, и Кокорин вполне ощутили на себе систему уголовного наказания (…) Поэтому условно-досрочное освобождение вполне логично», - цитирует RT слова депутата, который выразил надежду, что для спортсменов это «станет жизненным уроком».

Газзаев считает, что оба футболиста смогут вернуться в спорт и у них для этого «будет двойная мотивация».

Как сообщал ранее сайт kp.ru, в пятницу, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство осужденных за хулиганство и побои Кокорина и Мамаева об освобождении по УДО 17 сентября.

Адвокат Юрий Падалко - о досрочном освобождении футболистов.

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- Больше всего выиграл местный турбизнес, - шутили между собой журналисты федеральных СМИ, ожидая решения суда об условно-досрочном освобождении братьев Кокориных и Павла Мамаева у ворот алексеевской исправительной колонии № 4 утром 6 сентября (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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