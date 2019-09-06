Телеканал NewsOne попросил у международного сообщества защиты от властей Украины

СЕГОДНЯ 14:38 2019-09-06T14:38:55+03:00

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Коллектив украинского телеканала NewsOne обратился к международному сообществу с просьбой о защите в связи с обращением Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания в суд для аннулирования лицензии канала из-за «разжигание вражды».

«Сейчас в Украине наблюдается последовательное и системное уничтожение независимых СМИ, которые не боятся показывать разные точки зрения и давать слово в прямом эфире представителям разных политических сил», - говорится в обращении, опубликованном на сайте телеканала, где подчеркивается, что Нацсовет действует «прежде всего как карательный орган» и является угрозой для демократического общества.

Свое обращение коллектив телеканала направил во многие международные организации, в том числе в ОБСЕ, ЕС и ПАСЕ.

Как сообщал сайт kp.ru, Нацсовет назвал «психологической операцией» инициативу NewsOne провести телемост Киев - Москва «Надо поговорить», после чего назначал несколько внеплановых проверок в редакции телеканала. В четверг, 5 сентября, в ведомстве сообщили об обращении в суд для закрытия NewsOne из-за «разжигания национальной, расовой, религиозной вражды и ненависти».

ИСТОЧНИК KP.RU