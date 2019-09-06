Делом о нападении на Памфилову займется Следственный комитет
Передача материалов инициирована с учетом общественного резонанса
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Министерство внутренних дел России передаст Следственному комитету материалы по делу о нападении на дом председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой. Процедура была инициирована главой СК Александром Бастрыкиным с учетом занимаемой потерпевшей должности и общественного резонанса, которое вызвал инцидент.
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ИСТОЧНИК KP.RU