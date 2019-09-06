2019-09-06T15:17:28+03:00
Политика

"Она действительно некрасива": Жену Макрона вновь оскорбили в Бразилии

Министр экономики Паулу Гедес раскритиковал внешность первой леди Франции
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Первая леди Франции Брижит МакронПервая леди Франции Брижит МакронФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Первая леди Франции Брижит Макрон вновь подверглась оскорблениям со стороны бразильского политика. Сначала ее унизил сам президент этой южноамериканской страны Жаир Болсонару, а теперь внешность жены лидера "пятой республики" Эммануэля Макрона раскритиковал министр экономики Паулу Гедес.

"Президент не солгал, она действительно некрасива, это чистая правда", - сказал глава ведомства, выступая перед предпринимателями.

Потом, сдерживая смешок, он добавил, что "не бывает некрасивых женщин - есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса".

Позже в этот же день экономисту пришлось принести официальные письменные извинения, в которых все выше сказанное он назвал "шуткой". По словам министра, он лишь хотел показать, что общественность придала слишком большое значение недавнему высказыванию Болсонару в ущерб важным для страны вопросам.

"Не было ни малейшего намерения нанести личное оскорбление", - цитирует ТАСС текст письма Гедеса.

Сайт kp.ru писал, что в августе в комментариях под постом на странице президента Бразилии в соцсетях появился комментарий с фотографией лидера республики и его французского коллеги с их супругами. Подпись к снимку гласила: "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару. Президент, Макрон вам просто завидует". Там же с официального аккаунта Болсанару был оставлен комментарий: "Не унижай парня, ха-ха".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин заявил, что ВЭФ создает условия для развития Дальнего Востока
Песков: Путину доложили о нападении на главу ЦИК
Владимир Жириновский: «Четырехдневную неделю бояться не надо»
Путин поручил доработать законы о частной добыче золота
В Раду внесли закон о свободном выборе языка выступления в парламенте
Делом о нападении на Памфилову займется Следственный комитет
Телеканал NewsOne попросил у международного сообщества защиты от властей Украины
Самые щедрые пассажиры такси - Козероги, а самые позитивные - Стрельцы
В Марселе подросток ранил ножом и избил двух сотрудниц начальной школы
«Вполне логично»: в Госдуме прокомментировали УДО Кокорина и Мамаева
Талибы атаковали город Фарах на западе Афганистана
Суд Лондона счел законным приостановку работы парламента
ЦБ снизил ключевую ставку до 7% годовых
Захарова рассказал об «абсолютной неадекватности» визовой политики США
Помоги воспитанникам детдомов освоить более сотни профессий!
Путин назвал гиперболой тюремное заключение за кражу двух ведер картошки
Президенты Афганистана и США встретятся в Вашингтоне
"И тещу хотите взять? У вас хорошая семья!": Путин продолжает шутить на ВЭФ
Нападение на Памфилову: Глава ЦИК здорова
В Совфеде оценили книгу аналитика ЦРУ, где говорится о терактах 11 сентября и роли Путина
Россия в ОБСЕ обвинила Вашингтон и Берлин во вмешательстве во внутренние дела
Стало известно, когда робот Федор вернется на Землю
На дом главы ЦИК совершено разбойное нападение