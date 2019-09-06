"Она действительно некрасива": Жену Макрона вновь оскорбили в Бразилии

СЕГОДНЯ 14:53 2019-09-06T15:17:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Первая леди Франции Брижит Макрон вновь подверглась оскорблениям со стороны бразильского политика. Сначала ее унизил сам президент этой южноамериканской страны Жаир Болсонару, а теперь внешность жены лидера "пятой республики" Эммануэля Макрона раскритиковал министр экономики Паулу Гедес.

"Президент не солгал, она действительно некрасива, это чистая правда", - сказал глава ведомства, выступая перед предпринимателями.

Потом, сдерживая смешок, он добавил, что "не бывает некрасивых женщин - есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса".

Позже в этот же день экономисту пришлось принести официальные письменные извинения, в которых все выше сказанное он назвал "шуткой". По словам министра, он лишь хотел показать, что общественность придала слишком большое значение недавнему высказыванию Болсонару в ущерб важным для страны вопросам.

"Не было ни малейшего намерения нанести личное оскорбление", - цитирует ТАСС текст письма Гедеса.

Сайт kp.ru писал, что в августе в комментариях под постом на странице президента Бразилии в соцсетях появился комментарий с фотографией лидера республики и его французского коллеги с их супругами. Подпись к снимку гласила: "Теперь понятно, почему Макрон преследует Болсонару. Президент, Макрон вам просто завидует". Там же с официального аккаунта Болсанару был оставлен комментарий: "Не унижай парня, ха-ха".

ИСТОЧНИК KP.RU