2019-09-06T14:59:15+03:00
Политика

В Раду внесли закон о свободном выборе языка выступления в парламенте

В документе указано, что парламентарий может свободно выбрать язык выступления и, в случае необходимости, его будет переводить на государственный язык
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Раду внесли закон о свободном выборе языка выступления в парламентеВ Раду внесли закон о свободном выборе языка выступления в парламентеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ряд внефракционных депутатов внесли в Верховную Раду законопроект о свободном выборе языка выступления в парламенте, а также теле- и радивещания.

В документе говорится о том, что заседания Рады, комитетов и комиссий будут вестись на государственном языке, но парламентарий имеет право свободно выбирать язык своего выступления, а его перевод на украинский язык, в случае необходимости, будет обеспечивать аппарат Верховной рады.

Ранее в парламенте на подготовительном заседании депутаты нового состава парламента устроили перепалку из-за обращения представителя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича на русском языке. Позже депутат Антон Киссе не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.

Напомним, 25 апреля в окончательном чтении был принят закон об «исключительности» украинского языка. За него проголосовали 278 депутатов. 30 апреля документ подписал действующий тогда президент Украины Петр Порошенко.Закон обязывает использовать украинский язык во всех социальных сферах жизни, а также закрепляет действие языковых квот для телевидения и радио

ИСТОЧНИК KP.RU

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