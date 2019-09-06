2019-09-06T15:04:05+03:00
Политика

Владимир Жириновский: «Четырехдневную неделю бояться не надо»

Лидер ЛДПР считает, что нововведение позволит сократить безработицу
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Возможное введение четырехдневной рабочей недели вызывают яростные споры в экспертном сообществе. Выгодно ли это населению? Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в прямом эфире «России 24» высказал свою точку зрения.

- Четырехдневную неделю бояться не надо – это только наметки, которые заработают когда-нибудь, - отметил политик. - Это вариант сократить безработицу: если у людей будет третий выходной в неделю, возможно, они будут искать другую работу себе, если они чувствуют, что их скоро уволят. Или пройдут обучение новой профессии.

Владимир Жириновский обратил внимание телезрителей, что подвижность населения в России чрезвычайно мала. Много ли людей переезжают в поисках работы? Единицы. Хотя в США человек по статике за свою трудовую жизнь переезжает 17 раз.

- А у нас будто крепостное право сохранилось – 50 лет на одном заводе, в одной столовой, в одной парикмахерской, в одном вузе. Но если люди не хотят уезжать, а неизбежно сокращение по каким-то основаниям, то появится возможность, какой-то свободный день в неделю на переквалификацию. Но это не грозит в ближайшие годы – это может быть в отдаленном будущем.

Владимир Жириновский считает, что четырехдневная неделя не заработает с Нового года и не будет касаться всего населения страны. Переход на новый график работы предстоит постепенный. И касаться будет только государственных учреждений и предприятий.

- Чтобы меньше работать нужен закон. Мы не имеем права с вами вводить без закона третий, четвертый выходной. А работать – сколько хотите. Хоть по 12 часов в день без выходных. Тем более частный сектор. А тем более надомники, все мелкие предприниматели, - резюмировал политик.

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