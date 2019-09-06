На закупку импортных лекарств для детей выделено 26 миллионов рублей
На закупку импортных лекарств для российских детей из федерального бюджета выделено более 26 миллионов рублей. По поручению Кабмина будет проведена закупка не зарегистрированных в России зарубежных фармпрепаратов для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. В документе оговаривается на какие цели необходимо направить данные средства.
"В целях оказания медицинской помощи детям выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства России в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 26 128 тыс. рублей на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат ФГУП «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов», — цитирует распоряжение Правительства РФ RT.
Всего планируется доставить в Россию более 11 270 упаковок данных лекарств. Минтромторгу также поручено проконтролировать до 1 февраля эффективное и целевое расходование средств.
Ранее сообщалось, что Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку и доставку в Россию таких препаратов, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам, а также клобазам, необходимых в качестве обезболивающих детям, имеющим хронические заболевания.
Ранее мать больного ребенка обвинили в контрабанде из-за жизненно необходимых сыну лекарств. Женщину скрутили таможенники в тот момент, когда она получала посылку с запрещенным в нашей стране препаратом.
ИСТОЧНИК KP.RU