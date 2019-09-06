На закупку импортных лекарств для детей выделено 26 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:23 2019-09-06T15:23:02+03:00

Из резервного фонда были выделены 26 млн рублей на покупку лекарств для детей Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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На закупку импортных лекарств для российских детей из федерального бюджета выделено более 26 миллионов рублей. По поручению Кабмина будет проведена закупка не зарегистрированных в России зарубежных фармпрепаратов для детей, страдающих хроническими заболеваниями.

Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. В документе оговаривается на какие цели необходимо направить данные средства.

"В целях оказания медицинской помощи детям выделить Минпромторгу России из резервного фонда правительства России в 2019 году бюджетные ассигнования в размере 26 128 тыс. рублей на предоставление в 2019 году субсидии из федерального бюджета на возмещение затрат ФГУП «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку незарегистрированных в России психотропных лекарственных препаратов», — цитирует распоряжение Правительства РФ RT.

Всего планируется доставить в Россию более 11 270 упаковок данных лекарств. Минтромторгу также поручено проконтролировать до 1 февраля эффективное и целевое расходование средств.

Ранее сообщалось, что Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении средств на закупку и доставку в Россию таких препаратов, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам, а также клобазам, необходимых в качестве обезболивающих детям, имеющим хронические заболевания.

Ранее мать больного ребенка обвинили в контрабанде из-за жизненно необходимых сыну лекарств. Женщину скрутили таможенники в тот момент, когда она получала посылку с запрещенным в нашей стране препаратом.

ИСТОЧНИК KP.RU