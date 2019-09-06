Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением
На днях Пентагон провел исследование, которое выявило тот факт, что не менее 22% военных моряков США страдают ожирением.
Это, по мнению специалистов, снижает боеготовность ВМС.
По приведенным Пентагоном данным, солдаты военно-морских сил Штатов занимают первое место среди военнослужащих США с избыточным весом.
- Избыточный вес негативно отражается на выполнении физической работы и боеготовности, ассоциируется с длительными проблемами со здоровьем, такими как гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца, - указано в официальном докладе, пишет газета New York Times.
Также сообщается, что с каждым годом ситуация с избыточным весом солдат США только ухудшается. Так, в 2011 году количество служащих ВМС Штатов с лишним весом выросло в шесть раз.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Пентагон урежет 127 программ для выделения $3,6 млрд на строительство стены. Средства будут получены в ущерб финансированию проектов за рубежом и в самих США.
ИСТОЧНИК KP.RU