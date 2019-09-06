В Неаполе прошло первое заседание по делу россиянина Коршунова

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-06T16:05:30+03:00

Директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации обвиняется в сговоре с целью кражи коммерческих секретов

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Суд Неаполя провел первое техническое заседание по делу арестованного по запросу США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Об этом сообщили в посольстве РФ в Италии.

Сайт kp.ru писал, что топ-менеджера задержали в аэропорту Неаполя 30 августа по обвинению в сговоре с целью кражи коммерческих секретов.

Коллеги Коршунова уверены, что он не виновен. В посольстве РФ в Италии также возмущены арестом бизнесмена. Дипломаты требуют от США отозвать запрос на экстрадицию бизнесмена и прекратить "порочную практику охоты" на наших граждан по всему миру.

Пока же, согласно данным телеканала Rai News 24, россиянин находится под стражей в тюрьме Неаполя в общей камере с другими гражданами РФ. Он уже успел встретиться со своим адвокатом.

"Состоялось заседание суда, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось", - цитирует ТАСС представителя посольства.

ИСТОЧНИК KP.RU