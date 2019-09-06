В Неаполе прошло первое заседание по делу россиянина Коршунова
Суд Неаполя провел первое техническое заседание по делу арестованного по запросу США директора по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александра Коршунова. Об этом сообщили в посольстве РФ в Италии.
Сайт kp.ru писал, что топ-менеджера задержали в аэропорту Неаполя 30 августа по обвинению в сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
Коллеги Коршунова уверены, что он не виновен. В посольстве РФ в Италии также возмущены арестом бизнесмена. Дипломаты требуют от США отозвать запрос на экстрадицию бизнесмена и прекратить "порочную практику охоты" на наших граждан по всему миру.
Пока же, согласно данным телеканала Rai News 24, россиянин находится под стражей в тюрьме Неаполя в общей камере с другими гражданами РФ. Он уже успел встретиться со своим адвокатом.
"Состоялось заседание суда, на котором обсуждались вопросы процедурного характера. Решений по существу не принималось", - цитирует ТАСС представителя посольства.
ИСТОЧНИК KP.RU