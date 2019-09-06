МЧС России увеличило зарплату пожарных в два раза

СЕГОДНЯ 15:49 2019-09-06T16:12:19+03:00

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Министерство по чрезвычайным ситуациям России вдвое увеличило зарплату сотрудников федеральной противопожарной службы. Теперь выплата составляет 24 тысячи рублей. О выполнении соответствующего поручения президента РФ Владимира Путина отчитались в пресс-службе ведомства.

Сайт kp.ru писал, что жалоба на низкие зарплаты пожарных прозвучала во время Прямой линии с главой государства в июне этого года. В студии позвонил один из работников экстренной службы и рассказал о том, что сотрудники МЧС во многих регионах получают меньше суммы прожиточного минимума, которая составляет 11 тысяч рублей.

Тогда Путин попросил проверить эту информацию и сообщил, что власти уже выделили на повышение зарплат в этой сфере 4,3 млрд рублей. В следующем году предоставят в два раза больше. Увеличение зарплаты коснется гражданских работников пожарных частей, которые несут службу "не в погонах".

"Указанные лимиты бюджетных обязательств предназначены на увеличение уровня оплаты труда работников ФПС ГПС, непосредственно принимающих участие в тушении пожаров и замещающих должности, входящие в состав дежурных караулов, дежурных смен, а также начальников частей, допущенных к руководству тушению пожаров", - цитирует ТАСС представителя МЧС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715680" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о низких зарплатах.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU