Пожар в жилом доме на юге Москвы унес жизни двух человек

СЕГОДНЯ 16:43 2019-09-06T16:49:40+03:00

Возгорание было быстро потушено, но жертв не удалось избежать

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В результате пожара в одной из квартир пятиэтажного жилого дома на юге Москвы погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по столице.

Информация о возгорании по адресу Каширское шоссе, дом 50, корпус 2 поступила в дежурную часть в пятницу, 6 сентября, в 14:43. Сотрудники экстренной службы оперативно прибыли на место инцидента, и менее чем через 20 минут пожар был потушен.

Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. При осмотре расположенной на четвертом этаже квартиры было отмечено, что она сильно захламлена. Также пожарные обнаружили тела двух человек.

"К сожалению, в результате пожара погибли 2 человека", - сообщается на сайте МЧС.

Сайт kp.ru писал, что несколько дней назад пожар вспыхнул в шестикомнатной московской квартире художника Михаила Шанькова. Имуществу портретиста был нанесен серьезный ущерб, также пострадали две девочки-близняшки, которым всего 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU