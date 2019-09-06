2019-09-06T17:15:02+03:00
Общество

Путин осмотрел корпус для испытаний ракет на космодроме "Восточный"

Президенту РФ также продемонстрировали специальное помещение, которое предназначено для транспортировки составных частей ракет-носителей и прочего оборудования
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин изучил корпуса космодрома «Восточный», где производятся и испытываются новые ракеты-носители. В этом же месте ведется создание разгонных блоков и блоков выведения ракет на орбиту.

Президенту России также показали отдельное помещение, предназначенное для транспортировки составных частей ракет-носителей и прочего оборудования.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Когда она ударит, это будет мощно!": американские СМИ "испугались" российской ракеты
Памфилова про нападение: "Держусь как могу, конечно, мне больно"
Пожар в жилом доме на юге Москвы унес жизни двух человек
Путин: Россия должна быть "на шаг впереди" в космической отрасли
Суд заочно арестовал основателя компании "Рольф" Петрова
СМИ: Глава Афганистана отложил визит в США
МЧС России увеличило зарплату пожарных в два раза
В Неаполе прошло первое заседание по делу россиянина Коршунова
Пентагон: четверть военных моряков США страдают ожирением
На закупку импортных лекарств для детей выделено 26 миллионов рублей
Путин заявил, что ВЭФ создает условия для развития Дальнего Востока
Песков: Путину доложили о нападении на главу ЦИК
Владимир Жириновский: «Четырехдневную неделю бояться не надо»
Путин поручил доработать законы о частной добыче золота