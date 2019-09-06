Путин осмотрел корпус для испытаний ракет на космодроме "Восточный"

СЕГОДНЯ 17:15 2019-09-06T17:15:02+03:00

Президенту РФ также продемонстрировали специальное помещение, которое предназначено для транспортировки составных частей ракет-носителей и прочего оборудования

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Российский лидер Владимир Путин изучил корпуса космодрома «Восточный», где производятся и испытываются новые ракеты-носители. В этом же месте ведется создание разгонных блоков и блоков выведения ракет на орбиту.

Президенту России также показали отдельное помещение, предназначенное для транспортировки составных частей ракет-носителей и прочего оборудования.

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ИСТОЧНИК KP.RU