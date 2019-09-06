2019-09-06T18:45:10+03:00
Политика

США отклонили предложение России о покупке гиперзвуковых ракет

Представители Соединенных Штатов уверены в своем технологическом превосходстве над Москвой
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Ранее президент России Владимир Путин предложил главе Белого дома Дональду Трампу сделку по продаже российских новейших образцов гиперзвукового оружия.Ранее президент России Владимир Путин предложил главе Белого дома Дональду Трампу сделку по продаже российских новейших образцов гиперзвукового оружия.Фото: REUTERS
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Вашингтон отказался от предложения президента России Владимира Путина купить у РФ новейшее гиперзвуковое оружие.

В Белом доме уверены, что американские военные и без того обладают крупным относительным преимуществом над Москвой в сфере разработки ракетных технологий.

"У Соединенных Штатов не много причин рассматривать возможность приобретения продвинутой ракетной технологии у России. США обладают крупным относительным преимуществом над Россией в сфере безопасной разработки, испытания и применения ракетной технологии", - передает ТАСС слова представителя администрации США.

Ранее президент России Владимир Путин предложил главе Белого дома Дональду Трампу сделку по продаже российских новейших образцов гиперзвукового оружия.

Как отметил российский лидер, США незачем делать огромные вложения в технологию, на которую уже потратилась Россия. Причем целью сделки Путин назвал не обеспечение безопасности страны, а в первую очередь, «создание ситуации равновесия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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