"Полный бред": В правительстве опровергли слухи о повышении пенсионного возраста до 70 лет

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-06T18:02:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кабинете министров заявили, что информация о том, что в правительстве России якобы планируют повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 70 лет, являются "полным бредом".

Ранее о подготовке соответствующей реформы сообщил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

- Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом, иначе никак, - объяснили в Кабмине, пишет "ТАСС".

В публикации "Независимой газеты" Рашкин говорил о том, что у него имеется официальная информация о создании соответствующей рабочей группы в правительстве. И якобы она готовит соответствующую реформу. При этом парламентарий признает, что не может подтвердить свои слова документально, хотя и говорит, что получил информацию как депутат Госдумы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что частную пенсию начнут выплачивать раньше, чем государственную. Власти придумали способ, как побудить российских граждан самим копить на старость.

ИСТОЧНИК KP.RU