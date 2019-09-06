2019-09-06T18:02:57+03:00
Общество

"Полный бред": В правительстве опровергли слухи о повышении пенсионного возраста до 70 лет

Ранее о подготовке такой реформы рассказал депутат Госдумы Валерий Рашкин
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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"Полный бред": В Кабмине прокомментировали сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 лет"Полный бред": В Кабмине прокомментировали сообщения о повышении пенсионного возраста до 70 летФото: Евгения ГУСЕВА
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В Кабинете министров заявили, что информация о том, что в правительстве России якобы планируют повысить пенсионный возраст для мужчин и женщин до 70 лет, являются "полным бредом".

Ранее о подготовке соответствующей реформы сообщил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

- Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом, иначе никак, - объяснили в Кабмине, пишет "ТАСС".

В публикации "Независимой газеты" Рашкин говорил о том, что у него имеется официальная информация о создании соответствующей рабочей группы в правительстве. И якобы она готовит соответствующую реформу. При этом парламентарий признает, что не может подтвердить свои слова документально, хотя и говорит, что получил информацию как депутат Госдумы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что частную пенсию начнут выплачивать раньше, чем государственную. Власти придумали способ, как побудить российских граждан самим копить на старость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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