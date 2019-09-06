Адвокат: Зеленский выдал указы о помиловании лиц, переговоры об освобождении которых ведут Украина и РФ
Ранее российский президент заявил, что переговоры по обмену с украинской стороной подходят к финалу
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Российский адвокат Валентин Рыбин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский выдал указы о помиловании лиц, переговоры об одновременном освобождений которых ведут Россия и Украина.
Ранее президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что переговоры с Незалежной по делу обмена заключенными подходят к финалу.
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ИСТОЧНИК KP.RU