2019-09-06T18:42:26+03:00
Политика

Палата лордов Британии одобрила закон об отсрочке Brexit

Теперь билль должен получить одобрение королевы Елизаветы II
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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Пикет противников брекзита у стен парламента в ЛондонеПикет противников брекзита у стен парламента в ЛондонеФото: REUTERS
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Правительство Великобритании не сможет провести Brexit на протяжении еще 3 месяцев, Палата лордов одобрила соответствующий законопроект.

Члены палаты лордов британского парламента выступили против нынешнего варианта соглашения с Брюсселем о выходе страны из Евросоюза. Однако проведение Brexit без сделки по сохранению Великобритании в той или иной форме в составе таможенного союза и единого рынка ЕС тоже не устраивает Палату лордов.

После одобрения проекта об отсрочке Brexit премьер-министр Соединенных Королевств Борис Джонсон обязан будет продлить членство Британии в Евросоюзе еще на три месяца.

Теперь билль должен получить одобрение королевы Елизаветы II. Это может произойти уже в понедельник 9 сентября, сообщает ТАСС.

Отказ верхней палаты парламента Великобритании от выхода из ЕС в настоящий момент стал продолжением мартовского решения о его отсрочке. Тогда палата лордов заявила , что правительству необходимо время, чтобы выработать новые условия по выходу страны из состава Евросоюза и, в особенности, решить вопрос в отношении границы между Северной Ирландией и независимой Республикой Ирландией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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