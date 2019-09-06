2019-09-06T19:08:31+03:00
Политика

Глава Пентагона заявил, что Россия и Китай хотят нарушить мировой порядок

Эксперты уверены, что подобные заявления делаются с одной целью - вынудить союзников приобретать американское оружие
Елена АКИМОВА
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Глава Пентагона упрекнул Россию и Китай в попытке нарушить мировой порядокГлава Пентагона упрекнул Россию и Китай в попытке нарушить мировой порядокФото: REUTERS
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Глава Пентагона Марк Эспер, который сейчас находится в европейском турне, заявил, что Москва и Пекин могут «нарушить международный порядок».

«Становится всё более очевидным, что Россия и Китай хотят нарушить международный порядок, заполучив возможность накладывать вето на решения других стран по вопросам экономики, дипломатии и безопасности», — сказал он, выступая в Лондоне

Он призывает мировую общественность объединиться, указывая на «внешнюю политику России, которая продолжает игнорировать международные нормы», на «кражу технологий» со стороны КНР.

Подобные высказывания Эспера вполне объяснимы, уверен директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

- Он идет в русле президента и пытается активизировать европейских союзников, чтобы те закупали американское оружие, - комментирует эксперт RT.

ИСТОЧНИК KP.RU

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