СЕГОДНЯ 19:23 2019-09-06T19:23:53+03:00

Симоньян рассказала о том, кому помогает проект RT "Дальше действовать будем только мы" Фото: Борис КУДРЯВОВ

Журналистка отметила, что она делится частью своей зарплаты с теми, кто остро нуждается в помощи

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Маргарита Симоньян, главный редактор RT, в своих соцсетях рассказала о том, кому и как помогает спецпроект телеканала "Дальше действовать будем мы". По словам журналистки, она несколько раз переводила часть своей зарплаты на счета людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Мне в комментарии часто присылают просьбы о помощи. Часть из них - мошенничество, часть - действительно крик отчаявшихся людей. Тем, кто действительно нуждается в помощи, мы помогаем, - отметила Симоньян.

Журналистка объяснила, что в ответ на просьбу человека приходит комментарий от коллег Симоньян по проекту. Далее люди переписываются с сотрудниками, которые проверяют, насколько правдива история.

- Если моих денег не хватает, мы объявляем сбор средств. Не стесняйтесь просить о помощи, если вам тяжело. Помогать-нормально, - подытожила журналистка.

Симоньян также отметила, что спецпроект помог двум женщинам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, связанной с нехваткой денег на обеспечение собственных детей.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Маргарита Симоньян возглавила рейтинг самых цитируемых российских журналистов. В 2018 году главред RT поднялась в списке на одну позицию по сравнению с предыдущем годом.

_m_simonyan_ Маргарита Симоньян рассказала, кому помогает спецпроет RT "Дальше действовать будем мы"

ИСТОЧНИК KP.RU