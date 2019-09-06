Симоньян рассказала о том, кому помогает проект RT "Дальше действовать будем только мы"
Маргарита Симоньян, главный редактор RT, в своих соцсетях рассказала о том, кому и как помогает спецпроект телеканала "Дальше действовать будем мы". По словам журналистки, она несколько раз переводила часть своей зарплаты на счета людей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- Мне в комментарии часто присылают просьбы о помощи. Часть из них - мошенничество, часть - действительно крик отчаявшихся людей. Тем, кто действительно нуждается в помощи, мы помогаем, - отметила Симоньян.
Журналистка объяснила, что в ответ на просьбу человека приходит комментарий от коллег Симоньян по проекту. Далее люди переписываются с сотрудниками, которые проверяют, насколько правдива история.
- Если моих денег не хватает, мы объявляем сбор средств. Не стесняйтесь просить о помощи, если вам тяжело. Помогать-нормально, - подытожила журналистка.
Симоньян также отметила, что спецпроект помог двум женщинам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации, связанной с нехваткой денег на обеспечение собственных детей.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что Маргарита Симоньян возглавила рейтинг самых цитируемых российских журналистов. В 2018 году главред RT поднялась в списке на одну позицию по сравнению с предыдущем годом.
ИСТОЧНИК KP.RU