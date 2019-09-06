"Взяла и стул и начала громко кричать на преступника": Памфилова рассказала, как ей удалось отпугнуть преступника

СЕГОДНЯ 20:24 2019-09-06T20:24:33+03:00

Глава ЦИК заявила, что сначала очень испугалась незнакомца, но через несколько секунд ей удалось собраться

Изменить размер текста: A A

Глава ЦИК Элла Памфилова поделилась тем, как ей удалось отпугнуть преступника, который накануне ночью напал на нее с электрошокером. Она заявила, что сначала очень испугалась, но через несколько секунд ей удалось собраться.

- Схватила стул, очень громким голосом стала на него ругаться, даже не ожидала, что так могу громко. В общем как-то вытеснила его, и в конце концов, он убежал под моим натиском, - рассказала Памфилова.

Глава ЦИК подчеркнула, что она не запаниковала, а повела себя как "боец", забыв про то, что у нее была операция на руку.

- Я как-то с ним справилась, ...несмотря на всего его тыкания со сверканием этой штукой и удары, которые я получала, он от меня тоже получил здорово, - добавила Памфилова.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU