2019-09-06T20:28:21+03:00
Спорт

Матч Россия - Шотландия: Дзюба, Головин и Фернандес выйдут с первых минут на игру отбора Евро-2020

Стал известен стартовый состав сборной России на матч против Шотландии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Артем Дзюба выйдет в стартовом составе сборной России на игру с Шотландией.Артем Дзюба выйдет в стартовом составе сборной России на игру с Шотландией.Фото: REUTERS
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В пятницу вечером, 6 сентября, футболисты сборной России проведут матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. В гостях наша команда сыграет против Шотландии в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк". Наша команда огласила стартовое сочетание на игру. И оно, в принципе, довольно ожидаемо. Только лишь Черышев остался в запасе. А вот Артем Дзюба - играет с первых минут встречи.

Стартовый состав: Гилерме, Кудряшов, Джикия, Семенов, Марио Фернандес, Оздоев, Ионов, Зобнин, Жирков, Головин, Дзюба.

Запасные: Лунев, Джанаев, Нойштедтер, Беляев, Караваев, Петров, Ерохин, Ахметов, Баринов, Ан.Миранчук, Черышев, Смолов.

Матч Россия - Шотландия пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" и начнется в 21.45. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

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