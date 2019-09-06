2019-09-06T21:00:16+03:00
Общество

Врачи опровергли миф о вреде соли для здоровья

Также канадский профессор заявил, что благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему вещества, содержащиеся в орехах, фруктах, овощах, молочных продуктах
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Европейское общество кардиологов заявило, что употребление соли в умеренных количествах оказывает на сердечно-сосудистую систему незначительный негативный эффект.

При этом канадский профессор Салим Юсуф подчеркнул, что положительно влияют на сердечно-сосудистую систему вещества, которые содержатся в орехах, фруктах, овощах и молочных продуктах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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