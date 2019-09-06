2019-09-06T21:19:53+03:00
В мире

В отношении компании Facebook начали антимонопольное расследование

Целью расследование станет выявление случаев нарушения правил конкуренции корпорации в связи с доминированием компании на рынке услуг
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В США в отношении корпорации Facebook началось антимонопольное расследование. Об этом сообщила генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс.

По ее словам, главной целью расследования станет выявление случаев нарушения правил конкуренции корпорации в связи с доминированием компании на рынке услуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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