2019-09-06T22:09:42+03:00
Общество

Путин поручил выделить дополнительные средства пострадавшим от паводков в Приамурье

Соответствующее решение было принято в ходе совещания президента с губернатором Амурской области по вопросу ликвидации последствий стихии
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства пострадавшим от паводка в Приамурье.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение было принято во время совещания Путина с губернатором Амурской области по вопросу ликвидации последствий стихии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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