Путин поручил выделить дополнительные средства пострадавшим от паводков в Приамурье
Соответствующее решение было принято в ходе совещания президента с губернатором Амурской области по вопросу ликвидации последствий стихии
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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства пострадавшим от паводка в Приамурье.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение было принято во время совещания Путина с губернатором Амурской области по вопросу ликвидации последствий стихии.
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ИСТОЧНИК KP.RU