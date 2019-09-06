Первый тайм матча Шотландия - Россия завершился со счетом 1:1. У нас забил Дзюба

СЕГОДНЯ 22:33 2019-09-06T22:40:00+03:00

Артем Дзюба сравнял счет в матче с Шотландией. Фото: REUTERS

На гол хозяев в начале матча россияне ответили ударом в конце первого тайма [видео]

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Завершился первый тайм матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Команда России играет в гостях против Шотландии. Счет в этой игре был открыт в начале поединка.

На 10-й минуте матча сборная Шотландии после атаки с фланга поразила ворота команды России. Первый мяч в поединке забил Джон Макгинн - он удачно подобрал мяч после отскока от защитников российской сборной.

Наши бросились в атаку, пытаясь забить ответный гол. И усилия нашей команды увенчались успехом! Сборная России на 40-й минуте игры смогла провести ответный мяч - у нас отличился Артем Дзюба.

Шотландия - Россия 1:0. Макгинн 11 минута..Видео гола Макгинна в ворота сборной России в матче отбора Евро-2020.

Первый тайм встречи завершился вничью 1:1. Через 15 минут игра наших с шотландцами будет возобновлена.

Матч Россия - Шотландия пройдет в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" и начался в 21.45. Сайт KP.RU проводит прямую онлайн-трансляцию матча.

Шотландия - Россия 1:1, гол Дзюбы, 40 минута.Видео гола Артема Дзюбы в матче Шотландия - Россия 6 сентября 2019

ИСТОЧНИК KP.RU