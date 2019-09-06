В Бразилии снова оскорбили жену Макрона
Министр экономики Бразилии Паулу Гедес вслед за главой своей страны вывсказался по поводу внешности жены президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон. Сначала он назвал ее «некрасивой», а потом пошутил на эту тему.
- Президент не солгал, она действительно некрасива, это чистая правда, - сказал, смеясь Гедес, а спустя несколько секунд добавил. - Не бывает некрасивых женщин. Есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса.
Правда, вскоре после этого высказывания министр поспешил извиниться, списав все на шутку. Он написал официальное письмо, которое опубликовали местные СМИ. В нем политик сообщает, что хотел лишь указать на то, что общественность придала слишком большое значение недавнему высказыванию Болсонару в ущерб важным для страны вопросам.
- Не было ни малейшего намерения нанести личное оскорбление, - написал Гедес.
Сайт kp.ru писал ранее, что президент Бразиии Жаира Болсонару посмеялся над внешностью первой леди Франции Брижит Макрон в своем аккаунте в соцсетях. Позже бразильский писатель Паоло Коэльо извинился от лица всех жителей своей страны за это.
ИСТОЧНИК KP.RU