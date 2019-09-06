2019-09-06T23:57:03+03:00
В мире

В Бразилии снова оскорбили жену Макрона

Министр экономики страны назвал супругу президента Франции «некрасивой»
Мария ИГНАТЬЕВА
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В Бразилии снова оскорбили жену МакронаВ Бразилии снова оскорбили жену МакронаФото: REUTERS
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Министр экономики Бразилии Паулу Гедес вслед за главой своей страны вывсказался по поводу внешности жены президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит Макрон. Сначала он назвал ее «некрасивой», а потом пошутил на эту тему.

- Президент не солгал, она действительно некрасива, это чистая правда, - сказал, смеясь Гедес, а спустя несколько секунд добавил. - Не бывает некрасивых женщин. Есть дамы, на которых смотрят с неверного ракурса.

Правда, вскоре после этого высказывания министр поспешил извиниться, списав все на шутку. Он написал официальное письмо, которое опубликовали местные СМИ. В нем политик сообщает, что хотел лишь указать на то, что общественность придала слишком большое значение недавнему высказыванию Болсонару в ущерб важным для страны вопросам.

- Не было ни малейшего намерения нанести личное оскорбление, - написал Гедес.

Сайт kp.ru писал ранее, что президент Бразиии Жаира Болсонару посмеялся над внешностью первой леди Франции Брижит Макрон в своем аккаунте в соцсетях. Позже бразильский писатель Паоло Коэльо извинился от лица всех жителей своей страны за это.

ИСТОЧНИК KP.RU

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