Путин выразил надежду, что полицейские в короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК

6 Сент. 23:26 2019-09-06T23:26:17+03:00

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Президент России Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой и выразил поддержку после нападения на нее. Глава государства отметил, что надеется на скорую поимку злоумышленников.

- Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой. После совещания Путин позвонил Памфиловой и высказал слова поддержки. Он также выразил надежду на то, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК, - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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ИСТОЧНИК KP.RU