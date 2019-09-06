В результате аварии грузового судна на Эльбе погиб один человек

6 Сент. 23:43 2019-09-06T23:43:42+03:00

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В пятницу на реке Эльба произошла авария на судне с российско-украинским экипажем. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения. Их на спасательных вертолетах экстренно доставили в специальную клинику Гамбурга.

- Кто может быть среди жертв, россиянин ли это или украинец, я не могу сказать. Экипаж состоит из 11 россиян и двух украинцев, - сообщил представитель Германской службы расследования аварий на море в разговоре с ТАСС.

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ИСТОЧНИК KP.RU