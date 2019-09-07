В МВД хотят разрешить подросткам водить машину

СЕГОДНЯ 01:30 2019-09-07T01:30:16+03:00

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В МВД задумались о том, чтобы разрешить подросткам управлять автомобилем. Сесть за руль смогут те, кто успешно сдал экзамены для получения водительского удостоверения, но еще не получил его из-за возраста. Министерство уже опубликовало этот проект на своем сайте.

- Предоставляется возможность для несовершеннолетних лиц, прошедших соответствующее обучение в автошколе и успешно сдавших экзамены в Госавтоинспекции, до достижения восемнадцатилетнего возраста управлять транспортными средствами категории «В» в сопровождении опытного водителя, - объясняется в документе.

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ИСТОЧНИК KP.RU