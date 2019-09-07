2019-09-07T03:01:03+03:00
Наука

Индия не смогла высадить свой космический аппарат на Луне

Связь с объектом была потеряна
Мария ИГНАТЬЕВА
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Индия безуспешно попыталась высадить на поверхность Луны космический аппарат Vikram. Во время операции, когда посадочный модуль находился на высоте пяти километров, с ним была потеряна связь.

Сообщается, что посадка планировалась на высокой равнине между двумя лунными кратерами - Манцини С и Симпелий N, которые находятся в районе Южного полюса, никем ранее не исследованного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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