Индия не смогла высадить свой космический аппарат на Луне
Связь с объектом была потеряна
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Индия безуспешно попыталась высадить на поверхность Луны космический аппарат Vikram. Во время операции, когда посадочный модуль находился на высоте пяти километров, с ним была потеряна связь.
Сообщается, что посадка планировалась на высокой равнине между двумя лунными кратерами - Манцини С и Симпелий N, которые находятся в районе Южного полюса, никем ранее не исследованного.
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ИСТОЧНИК KP.RU