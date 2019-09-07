Посольство РФ в США проверяет информацию о гибели россиянки на борту судна в Калифорнии

СЕГОДНЯ 04:03 2019-09-07T04:03:14+03:00

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Посольство России в США проверяет информацию о том, что во время пожара на туристическом судне для дайверов в Калифорнии погибла уроженка РФ.

- В связи с сообщениями в СМИ о том, что во время недавнего пожара на борту туристического судна в Калифорнии погибла, предположительно, уроженка России Ю. Крашенная, направили в Госдеп новый запрос. Проводим проверку на предмет наличия у погибшей российского гражданства, - написало посольство в свое аккаунте в Twitter.

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ИСТОЧНИК KP.RU