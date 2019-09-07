В Китае заявили о готовности купить сельскохозяйственную продукцию у США
Пекин провел переговоры с американскими торговыми представителями
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Власти Китая провели телефонные переговоры с высокопоставленным торговым представителями США, в ходе которых предложили закупить американскую сельхозпродукцию в небольших количествах.
Сообщается, что предложение китайской стороны, вероятнее всего, будет реализовано только при условии ослабления Вашингтоном экспортных ограничений для компании Huawei. Источники издания Politico, также сообщают, благоприятно на сделке отразится и отсрочка повышения тарифов товаров объемом 250 миллиардов долларов с 1 октября.
ИСТОЧНИК KP.RU