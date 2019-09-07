Погода в Москве на 7 сентября 2019 года: местами пройдет кратковременный дождь

СЕГОДНЯ 07:10 2019-09-07T07:10:05+03:00

В Москве повеяло осенью, но летнее тепло еще вернется Фото: Евгения ГУСЕВА

В Гидрометцентре РФ рассказали, чего нам ждать от погоды в Москве на 7 сентября 2019 года

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Погода в Москве на 7 сентября 2019 года будет переменно облачной. Местами по области пройдет небольшой кратковременный дождь.

При этом температура воздуха днем будет держаться в пределах 22..24 градусов тепла. Ветер переменных направлений разовьет скорость 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, немного повыше - 754 миллиметра ртутного столба.

В воскресенье осадков уже не ожидается, а вот столбики термометров еще поднимутся до 25 градусов. В ночное время температура будет держаться в пределах 10..12 градусов.

Сайт kp.ru писал, что холодный атмосферный фронт с Атлантики продержится в столице до субботу, а потом в город вернется солнечная и аномально теплая для осени погода. Температура будет на 5 градусов выше климатических норм.

ИСТОЧНИК KP.RU