Погода в Москве на 7 сентября 2019 года: местами пройдет кратковременный дождь
Погода в Москве на 7 сентября 2019 года будет переменно облачной. Местами по области пройдет небольшой кратковременный дождь.
При этом температура воздуха днем будет держаться в пределах 22..24 градусов тепла. Ветер переменных направлений разовьет скорость 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, немного повыше - 754 миллиметра ртутного столба.
В воскресенье осадков уже не ожидается, а вот столбики термометров еще поднимутся до 25 градусов. В ночное время температура будет держаться в пределах 10..12 градусов.
Сайт kp.ru писал, что холодный атмосферный фронт с Атлантики продержится в столице до субботу, а потом в город вернется солнечная и аномально теплая для осени погода. Температура будет на 5 градусов выше климатических норм.
ИСТОЧНИК KP.RU
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