Гора Кебнекайсе потерял статус высочайшего пика Швеции из-за потепления

СЕГОДНЯ 07:25 2019-09-07T07:25:54+03:00

Ледник продолжает таять - за последние 60 лет он стал меньше на 24 метра

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Самый высокий пик Швеции - гора Кебнекайсе потеряла свой статус из-за таяния ледника, вызванного глобальным потеплением.

В 1880 году южный пик возвышенности был выше северного, но этой осенью ситуация кардинально изменилась. Высота северной вершины составляет 2 096,8 м. тогда как южная за последние 60 лет потеряла 24 метра. Причем, согласно данным ученых, наиболее интенсивное таяние пришлось на последние два десятилетия.

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ИСТОЧНИК KP.RU