Со дна Балтийского моря исчезла 800-килограммовая обсерватория
Таинственную пропажу расследуют полицейские Германии. Со дна Балтийского моря бесследно исчезла 800-килограммовая измерительная станция.
Геологи из Центра океанических исследований им. Гельмгольца GEOMAR в Киле заметили, что 21 августа с обсерватории перестали поступать данные. На место были направлены водолазы, однако исправить неполадки не получилось - станции просто не было. На морском дне обнаружили лишь разорванный кабель.
Ученые считают, что морские животные, течение и шторм не могли стать причиной пропажи обсерватории. Версия с кражей также кажется довольно сомнительной
"Мы не можем представить себе, что воры намеренно искали на глубине 22 м стоящую на морском дне обсерваторию и украли тяжелый прибор", - цитирует Spiegel представителя центра GEOMAR.
Также стоит учитывать, что станция была расположена в закрытой для судоходства зоне, а ее местоположение не разглашалось. Однако следствие решило на всякий случай узнать, проходило ли в этих водах в тот день какое-нибудь судно.
Ученые переживают за то, что больше не могут получать данные о температуре и содержании соли с кислородом в воде. И даже стоимость установки в 300 тысяч евро не является здесь первостепенной.
Тем временем в Швеции за последние 60 лет пропали 24 метра ледника. И это не таинственное исчезновение, а последствия глобального потепления, передает сайт kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU