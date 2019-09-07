Со дна Балтийского моря исчезла 800-килограммовая обсерватория

СЕГОДНЯ 07:59 2019-09-07T08:20:36+03:00

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Таинственную пропажу расследуют полицейские Германии. Со дна Балтийского моря бесследно исчезла 800-килограммовая измерительная станция.

Геологи из Центра океанических исследований им. Гельмгольца GEOMAR в Киле заметили, что 21 августа с обсерватории перестали поступать данные. На место были направлены водолазы, однако исправить неполадки не получилось - станции просто не было. На морском дне обнаружили лишь разорванный кабель.

Ученые считают, что морские животные, течение и шторм не могли стать причиной пропажи обсерватории. Версия с кражей также кажется довольно сомнительной

"Мы не можем представить себе, что воры намеренно искали на глубине 22 м стоящую на морском дне обсерваторию и украли тяжелый прибор", - цитирует Spiegel представителя центра GEOMAR.

Также стоит учитывать, что станция была расположена в закрытой для судоходства зоне, а ее местоположение не разглашалось. Однако следствие решило на всякий случай узнать, проходило ли в этих водах в тот день какое-нибудь судно.

Ученые переживают за то, что больше не могут получать данные о температуре и содержании соли с кислородом в воде. И даже стоимость установки в 300 тысяч евро не является здесь первостепенной.

Тем временем в Швеции за последние 60 лет пропали 24 метра ледника. И это не таинственное исчезновение, а последствия глобального потепления, передает сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU