МВД Эстонии создает резерв для борьбы с "зелеными человечками"

СЕГОДНЯ 08:05 2019-09-07T08:33:35+03:00

В Таллине не ожидают вторжения непрошенных гостей, но хотят быть к нему готовыми

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Министерство внутренних дел Эстонии создаст резерв внутренней обороны, который будет задействоваться как группа быстрого реагирования. Бойцов вооруженного подразделения планируется вызывать в случае нападений, катастроф, бунтов и... появлении "зеленых человечков". Такое заявление сделал глава МВД Эстонии Март Хельме.

Министр пояснил, что речь идет о мобильном подразделении из 1500 человек, прошедших срочную службу. Они будут базироваться в разных частях страны при ротах - по 150 человек на каждую - и помогать пограничникам и полицейским.

"Члены резерва должны будут быть готовы оказать поддержку во время бунтов, катастроф, появлении "зеленых человечков". Резерв будет многофункциональным и не связанным исключительно с границей", – цитирует ERR Хельме.

По мнению главы ведомства, ожидать вторжения "зеленых человечков" сейчас не стоит, но подготовиться к нему нужно. Концепция и задачи резерва будут представлены на ближайшей пресс-конференции МВД.

Сайт kp.ru писал, что в апреле-мае этого года в Эстонии прошли крупномасштабные военные учения "Весенний шторм", в которых приняли участие солдаты из 13 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU