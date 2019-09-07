2019-09-07T08:33:35+03:00
Политика

МВД Эстонии создает резерв для борьбы с "зелеными человечками"

В Таллине не ожидают вторжения непрошенных гостей, но хотят быть к нему готовыми
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»Эстония создаст резерв быстрого реагирования на «зеленых человечков»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Министерство внутренних дел Эстонии создаст резерв внутренней обороны, который будет задействоваться как группа быстрого реагирования. Бойцов вооруженного подразделения планируется вызывать в случае нападений, катастроф, бунтов и... появлении "зеленых человечков". Такое заявление сделал глава МВД Эстонии Март Хельме.

Министр пояснил, что речь идет о мобильном подразделении из 1500 человек, прошедших срочную службу. Они будут базироваться в разных частях страны при ротах - по 150 человек на каждую - и помогать пограничникам и полицейским.

"Члены резерва должны будут быть готовы оказать поддержку во время бунтов, катастроф, появлении "зеленых человечков". Резерв будет многофункциональным и не связанным исключительно с границей", – цитирует ERR Хельме.

По мнению главы ведомства, ожидать вторжения "зеленых человечков" сейчас не стоит, но подготовиться к нему нужно. Концепция и задачи резерва будут представлены на ближайшей пресс-конференции МВД.

Сайт kp.ru писал, что в апреле-мае этого года в Эстонии прошли крупномасштабные военные учения "Весенний шторм", в которых приняли участие солдаты из 13 стран мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Со дна Балтийского моря исчезла 800-килограммовая обсерватория
Гора Кебнекайсе потерял статус высочайшего пика Швеции из-за потепления
Пять человек скончались от курения электронных сигарет в США
Погода в Москве на 7 сентября 2019 года: местами пройдет кратковременный дождь
Число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах достигло 43
На Филиппинах произошел взрыв
В Китае заявили о готовности купить сельскохозяйственную продукцию у США
В Германии водитель Porsche на тротуаре сбил пешеходов
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Израиль нанес ответный удар по сектору Газа
Посольство РФ в США проверяет информацию о гибели россиянки на борту судна в Калифорнии
Индия не смогла высадить свой космический аппарат на Луне
По Израилю из сектора Газа выпустили пять ракет
В США провели испытания четырех баллистических ракет Trident II
Среди погибших на борту туристического судна в Калифорнии могла быть россиянка