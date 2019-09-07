Трамп хочет разместить пострадавших от урагана на круизных лайнерах
В настоящий момент в помощи нуждаются около 70 тысяч жителей Багамских островов
Изменить размер текста:
Президент США Дональд Трамп обратился к владельцам круизных лайнеров с просьбой предоставить временное убежище жителям Багамских островов, чьи дома были разрушены ураганом "Дориан".
Сотрудникам Береговой охраны, Федерального агентства по урегулированию чрезвычайных ситуаций и оказывающим помощь странами уже поручено доставить людей из пострадавших районов в безопасные места.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU