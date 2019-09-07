2019-09-07T09:06:25+03:00
Происшествия

Трамп хочет разместить пострадавших от урагана на круизных лайнерах

В настоящий момент в помощи нуждаются около 70 тысяч жителей Багамских островов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент США Дональд Трамп обратился к владельцам круизных лайнеров с просьбой предоставить временное убежище жителям Багамских островов, чьи дома были разрушены ураганом "Дориан".

Сотрудникам Береговой охраны, Федерального агентства по урегулированию чрезвычайных ситуаций и оказывающим помощь странами уже поручено доставить людей из пострадавших районов в безопасные места.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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