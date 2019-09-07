2019-09-07T09:55:32+03:00
Происшествия

Во Вьетнаме утонул российский турист

Мужчина решил искупаться в море, несмотря на действовавший запрет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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На вьетнамском курорте Муйне в провинции Биньтхуан утонул 46-летний турист из России. Александр Колосков решил искупаться в море, несмотря на неблагоприятные погодные условия и действовавший запрет. Спасатели достали его из воды уже мертвым.

Согласно данным местных правоохранительных органов, россиянина опознала его супруга, которая не пошла на пляж и оставалась в отеле.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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