Иран пообещал не ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам

СЕГОДНЯ 11:48 2019-09-07T11:48:21+03:00

При этом соблюдать запреты на исследования Тегеран больше не намерен

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Иран пока не планирует ограничивать доступ сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к своим ядерным объектам, но и соблюдать ограничения на исследования в рамках сделки Тегеран больше не намерен. Такое заявление сделал представитель Организации атомной энергии Исламской Республики Бехруз Камальванди.

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ИСТОЧНИК KP.RU