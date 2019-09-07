Иран пообещал не ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
При этом соблюдать запреты на исследования Тегеран больше не намерен
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Иран пока не планирует ограничивать доступ сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) к своим ядерным объектам, но и соблюдать ограничения на исследования в рамках сделки Тегеран больше не намерен. Такое заявление сделал представитель Организации атомной энергии Исламской Республики Бехруз Камальванди.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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