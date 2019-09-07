Испытания нового лайнера Boeing 777X провалились

СЕГОДНЯ 11:55 2019-09-07T11:55:31+03:00

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Американская корпорация Boeing была вынуждена прервать испытания новейшего лайнера Boeing-777X. Во время проверки характеристик самолета, на которой присутствовали также инспекторы Федерального авиационного управления США, была выявлена серьезная техническая неисправность.

О какой именно неполадке идет речь, не уточняется.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU