Испытания нового лайнера Boeing 777X провалились
Американская корпорация столкнулась с серьезными техническими неполадками
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Американская корпорация Boeing была вынуждена прервать испытания новейшего лайнера Boeing-777X. Во время проверки характеристик самолета, на которой присутствовали также инспекторы Федерального авиационного управления США, была выявлена серьезная техническая неисправность.
О какой именно неполадке идет речь, не уточняется.
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ИСТОЧНИК KP.RU