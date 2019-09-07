2019-09-07T12:03:09+03:00
Наука

Правительство вдвое увеличило размер премий для молодых ученых

С 2020 года выплата будет составлять один миллион рублей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Правительство России вдвое увеличило размер премий для молодых ученых в области науки и техники. Теперь выплата составляет не 500 тысяч рублей, а один миллион рублей.

Изменения вступят в силу с наступлением 2020 года. Об этом говорится в постановлении от 31 августа, опубликованном на официальном сайте кабинета министров.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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