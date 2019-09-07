2019-09-07T12:47:37+03:00
Политика

Самолет с освобожденными Украиной россиянами вылетел в Москву

На борту находятся около 35 человек, в том числе Владимир Цемах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Российский самолет покинул аэропорт "Борисполь"Российский самолет покинул аэропорт "Борисполь"Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Из Киева в Москву вылетел самолет с освобожденными россиянами. Такие сведения предоставил представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Россияне все, улетели", - сказала пресс-секретарь.

Сайт kp.ru публиковал список граждан, которых Киев решил обменять. В нем значатся 37 фамилий, не считая Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Однако по последним данным, они все же отправились в Москву.

Автобусы в сопровождении полиции прибывают в аэропорт Внуково-2 на фоне сообщений о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24