Самолет с освобожденными Украиной россиянами вылетел в Москву
Из Киева в Москву вылетел самолет с освобожденными россиянами. Такие сведения предоставил представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
"Россияне все, улетели", - сказала пресс-секретарь.
Сайт kp.ru публиковал список граждан, которых Киев решил обменять. В нем значатся 37 фамилий, не считая Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Однако по последним данным, они все же отправились в Москву.
Автобусы в сопровождении полиции прибывают в аэропорт Внуково-2 на фоне сообщений о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU
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