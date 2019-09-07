Самолет с освобожденными Украиной россиянами вылетел в Москву

СЕГОДНЯ 12:44 2019-09-07T12:47:37+03:00

На борту находятся около 35 человек, в том числе Владимир Цемах

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Из Киева в Москву вылетел самолет с освобожденными россиянами. Такие сведения предоставил представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

"Россияне все, улетели", - сказала пресс-секретарь.

Сайт kp.ru публиковал список граждан, которых Киев решил обменять. В нем значатся 37 фамилий, не считая Кирилла Вышинского и Владимира Цемаха. Однако по последним данным, они все же отправились в Москву.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730638" frameborder="0"></iframe> Автобусы в сопровождении полиции прибывают в аэропорт Внуково-2 на фоне сообщений о подготовке к обмену пленными между Россией и Украиной.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU