2019-09-07T15:19:57+03:00
Общество

Вместе с украинскими участниками «обмена» в Киев полетела кошка Маша

Животное провело вместе с одним из участников «обмена» несколько лет
Юлия САЛЬНИКОВА
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Обмен состоялся 7 сентябряОбмен состоялся 7 сентябряФото: REUTERS
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Компанию украинцам, которые отправились в Киев в рамках процедуры «обмена» с Россией, составила кошка Маша. Животное попросил забрать с собой из России один из ранее задержанных. Кошку ему передали несколько лет назад «в гуманитарных целях». Мужчина настолько привык к животному, что не захотел расставаться с кошкой Машей даже когда узнал, что ему удастся вернуться на Украину.

- Он провел с ней несколько тяжелых лет и очень просил, чтобы эту кошку можно было забрать с собой, мы помогли ему решить этот вопрос. Они возвращаются все вместе, - сказала вице-президент Европейского института омбудсмена Нина Карпачева в эфире украинского телеканала "Наш".

Напомним, обмен задержанными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября. В числе вернувшихся в Москву россиян - редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Он провел больше года под арестом из-за обвинений, предъявленных Украиной, в государственной измене и поддержке ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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