Национальные проекты в действии: в Самаре преобразили два культовых места
В Самаре празднуют День города. В качестве подарка горожан, 7 сентября торжественно открыли два обновленных общественных пространства - Крымскую площадь и сквер Фадеева.
В честь Дня города после реконструкции открыли Крымскую площадь
Так, на Крымской площади кроме удобных пешеходных дорожек и зеленых газонов, появились сухой фонтан, мозаичное панно в виде карты крымского полуострова и два арт-объекта: «Форосский Маяк» и «Ялтинская Ротонда». К обновлению подошли комплексно – отремонтировали фасады домов вокруг и дороги, высадили деревья и кустарники. Кстати, осенью рядом с площадью откроется здание Шестого кассационного суда общей юрисдикции.
В Самаре преобразили два культовых места
Еще один подарок для самарцев - обновленный сквер имени Фадеева. Он расположен рядом с домом, где я жил легендарный конструктор ракетной техники, генеральный директор ЦСКБ-Прогресс Дмитрий Козлов. Поэтому для обустройства выбрали космическую тему. Здесь появились современные скамейки, навесы от солнца, круглые клумбы, которые создают космическую атмосферу, а дополняет ее необычный детский городок с луноходами, ракетами и другими тематическими объектами. В сквере появилось пять спортивных площадок, тренажеры под открытым небом и современная беговая дорожка с литым резиновым покрытием.
Благоустройство территории стало возможным благодаря серии национальных проектов, инициированных президент России Владимир Путин, контроль за реализацией проектов в Самарской области осуществлял лично губернатор Дмитрий Азаров.
ИСТОЧНИК KP.RU