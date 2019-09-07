Глава Пентагона озвучил требования к России для совместной работы с США

СЕГОДНЯ 16:49 2019-09-07T16:54:09+03:00

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Глава Пентагона Марк Эспер привал российские власти изменить свое поведение и вести себя в соответствии с требованиями, которые установили США. Об этом Эспер заявил на пресс-конференции в США. Как сообщают РИА Новости, глава Пентагона хочет направить Россию «на лучший путь». Под этим понятием он подразумевает совместную работу США и России.

- Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО, - сказал Эспер.

О России глава Пентагона заговорил в ответ на заявления президента Франции о необходимости наладить контакт с Россией. Макрон считает, что «отталкивать Россию – большая стратегическая ошибка».

- Наша цель —работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на сотрудничестве для нашего общего экономического процветания, - добавил Эспер.

ИСТОЧНИК KP.RU