2019-09-07T16:54:09+03:00
Политика

Глава Пентагона озвучил требования к России для совместной работы с США

России, по его мнению, нужно разделять западные ценности
Юлия САЛЬНИКОВА
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Эспер хочет, чтобы Россия разделяла западные ценностиЭспер хочет, чтобы Россия разделяла западные ценностиФото: REUTERS
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Глава Пентагона Марк Эспер привал российские власти изменить свое поведение и вести себя в соответствии с требованиями, которые установили США. Об этом Эспер заявил на пресс-конференции в США. Как сообщают РИА Новости, глава Пентагона хочет направить Россию «на лучший путь». Под этим понятием он подразумевает совместную работу США и России.

- Было бы прекрасно, если бы Россия могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие наши союзники по НАТО, - сказал Эспер.

О России глава Пентагона заговорил в ответ на заявления президента Франции о необходимости наладить контакт с Россией. Макрон считает, что «отталкивать Россию – большая стратегическая ошибка».

- Наша цель —работать вместе и сконцентрироваться не на разногласиях, а на сотрудничестве для нашего общего экономического процветания, - добавил Эспер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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