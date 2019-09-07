Фестиваль бега «Karjala» провели в Пряже

СЕГОДНЯ 18:06 2019-09-07T18:06:11+03:00

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Марафон - самое масштабное событие в спортивной жизни Карелии. Он пройдет в год 100-летнего юбилея республики и соберет 10 000 участников из России и стран зарубьежья.

На крупнейшем карельском фестивале бега – полумарафоне Karjala - собрались более тысячи участников: представители 68 городов России и зарубежья соревновались, кто быстрее бегает на дистанциях 5, 10 и 21 км, а поклонники северной ходьбы испытывали себя на дистанциях 5 и 10 км. Дети преодолевали беговые дистанции от 100 до 900 метров в зависимости от возраста. Организованные команды приняли участие в борьбе за Кубки корпораций.

Главное мероприятие серии стартов #RunKarjala (РанКарьяла) проводится в республике уже в 5-й раз, и каждый раз количество участников растет – с 300 человек в 2015 до 1000 – в 2019 году. Большинство любителей бега приехали из российских регионов: Москвы, Санкт-Петербурга, Псковской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Вологодской и Нижегородской областей, Ставропольского края и др. На участие в полумарафоне заявились представители Финляндии, Белоруссии, Египта и Марокко.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Впервые в Карелии во время проведения полумарафона был организован мобильный гастрономический фестиваль «Taste of Karelia» («Вкус Карелии»). Команды шеф-поваров, рестораторов и производителей приготовили знаковые аутентичные блюда карельской кухни и их современные вариации.

В составе команды федерального проекта «Гастрономическая карта России» для участия в фестивале приехали федеральные эксперты и шеф-повара.

На территории спортивного комплекса поселка Пряжа также прошла Ярмарка карельских натуральных продуктов и сувениров.

Абсолютными победителями на дистанции 21,1 км стали Наталья Ягелева и Николай Миронов. Анастасия Пулькина и Дмитрий Коровин взяли золото на дистанции 10 километров. Победителями в дисциплине скандинавская ходьба признаны Диана Диане и Валерий Савельев. Самая массовая команда - «Бег с удовольствием» из Санкт-Петербурга.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

Фестиваль проходит в рамках решений Госкомиссии по подготовке к 100-летию Республики Карелия.

В следующем году состоится Марафон «RUNKARJALA 2020» - самый масштабный проект в спортивной истории Карелии – с привлечением 10 000 участников из Карелии, России и Зарубежья в дисциплинах бег и скандинавская ходьба. Участники Марафона смогут стать соучредителями Юбилея и внести свой личный вклад в празднование – достаточно пробежать или пройти по центральным историческим улицам Петрозаводска символическую дистанцию: 1 км (дети) и 4,2 км (1/10 Марафона), 10 км – дистанции-спутники, 21,1 км (полумарафон) и 42,2 км (марафон) - для сильных духом.

Каждый участник получит уникальную памятную медаль финишера из шунгита на льняной ленте с традиционной вышивкой.