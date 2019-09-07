Хабиб Нурмагомедов перед боем с Порье за сутки набрал 8 килограммов

СЕГОДНЯ 18:03 2019-09-07T18:03:48+03:00

Хабиб Нурмагомедов сегодня подерется с Дастином Порье из США. Фото: REUTERS

По правилам, спортсменам такое разрешено после официально церемонии взвешивания

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В пятницу, 6 сентября, в Абу-Даби прошла официальная церемония взвешивания бойцов перед турниром UFC242. И участники главного поединка в ОАЭ Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье уложились в нужный показатель - 70,3 кг. А вот уже в субботу стало известно, что Хабиб перед боем стал чуть тяжелее.

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап признался:

- Хабиб не будет тяжелым. Он набрал 8 кг, - приводит ТАСС слова Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, что россиянин Хабиб Нурмагомедов владеет чемпионским поясом с апреля 2018 года. Он выиграл тогда бой у Эла Яквинты. А в октябре провел успешную защиту пояса, победив Конора Макгрегора. Счет боев Хабиба - 27 побед и ни одного поражения.

Бой Хабиб Нурмагомедов - Дастин Порье пройдет сегодня вечером, 7 сентября. Бои основного карта начнутся в 21:00 по московскому времени. Сайт KP.RU ведет трансляцию турнира UFC242.

ИСТОЧНИК KP.RU