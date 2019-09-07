Голосование через смартфон и две тысячи участков с КОИБ: Москва готова к проведению выборов в гордуму

СЕГОДНЯ 18:37 2019-09-07T19:17:36+03:00

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Столица готова к выборам в депутатов Московской городской думы седьмого созыва. Общественные наблюдатели прошли обучение, решены все технические вопросы - налажена работа камер наблюдения и системы электронного голосования.

В этом году, напомним, москвичи впервые смогут проголосовать с помощью своего смартфона – будет задействована система электронного голосования на основе блокчейна. Чтобы воспользоваться этой возможность, нужно было до 4 сентября подать заявление на mos.ru.

- Для соблюдения тайны голосования информация о бюллетене не сохраняется ни в браузере пользователя, ни на сервере администратора. Проследить, за кого избиратель отдал голос, будет невозможно, - рассказал о новинке мэр Сергей Собянин.

Москвичам предстоит выбрать из 225 кандидатов. Окончательный список в депутаты Мосгордумы можно найти на сайте Мосгоризбиркома, а также на стендах в помещениях УИК.

- Мы провели большую работу, она началась не вчера и не позавчера, а фактически с мая месяца ежедневно проходили какие-то мероприятия, проводились обучения… С технической точки зрения тоже все работает. Мы учли ошибки прошлых лет, поэтому я считают, что мы готовы на 100%, - сказал руководитель аппарата Общественной палаты Москвы Алексей Спиваков в ходе пресс-тура Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами.

Он рассказал о том, что представляет из себя Общественный штаб. В него войдет «электронный штаб», здесь будут следить за тремя избирательными участками, открытыми для электронного голосования. На выборах задействуют четыре мобильные группы, в распоряжении которых семиместные микроавтобусы. Специалисты смогут выезжать по первому звонку о нарушениях.

- Группа разбора - это «мозговой» центр штаба по контролю и наблюдению за выборами. Именно здесь, в основном, будет находиться руководитель Общественного штаба Алексей Венедиктов, также приглашены все партии, которые выдвинули своих кандидатов и которые были зарегистрированы, - пояснил Спиваков.

Что касается колл-центра, то он заработает в автоматическом режиме. Позвонившему система предложит выбрать категорию, то есть тип нарушения, на вопросы людей также будут отвечать специалисты «горячей линии».

На участках для голосования установлены камеры наблюдения. Изображения с них будут транслировать в зону видеоцентра, где установлены 22 компьютера.

Более половины всех избирательных участков, около двух тысяч, оборудованы КОИБами.

Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00.

ИСТОЧНИК KP.RU