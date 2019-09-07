2019-09-07T19:30:08+03:00
Общество

Путин предложил назвать ракетный комплекс на Байконуре в честь Назарбаева

Экс-президент Казахстана одобрил идею, но попросил использовать не его имя, а фамилию
Юлия САЛЬНИКОВА
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Назарбаев предложил выбрать для названия ракетного комплекса фамилию, а не его имяНазарбаев предложил выбрать для названия ракетного комплекса фамилию, а не его имяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия и Казахстан совместно строят новый космический ракетный комплекс «Байтерек». О новинке рассказали Владимиру Путину 7 сентября во осмотра реконструированного павильона «Казахстан» на ВДНХ. Президент поинтересовался, почему комплекс назван «Байтерек». Главе государства рассказали, что это слово в переводе означает «Дерево жизни».

Первый президент Казахстана объяснил, что с этим связана казахстанская легенда. Тогда Владимир Путин предложил переименовать проект:

- Давайте "Нурсултан" назовем. Вы же делали этот проект, - приводит слова президента России ТАСС.

Назарбаев уточнил, что проект реализуется совместно Россией и Казахстаном. Однако, от предложения не отказался. Правда, попросил назвать ракетный комплекс не его именем Нурсултан, а фамилией.

- Хорошо, договорились, - ответил Путин.

Напомним, весной 2019 года новый президент Казахстана предложил переименовать столицу Астану в Нурсултан - в честь первого лидера нации. А всем центральным улицам главных городов страны присвоить имя Назарбаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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