Путин предложил назвать ракетный комплекс на Байконуре в честь Назарбаева
Россия и Казахстан совместно строят новый космический ракетный комплекс «Байтерек». О новинке рассказали Владимиру Путину 7 сентября во осмотра реконструированного павильона «Казахстан» на ВДНХ. Президент поинтересовался, почему комплекс назван «Байтерек». Главе государства рассказали, что это слово в переводе означает «Дерево жизни».
Первый президент Казахстана объяснил, что с этим связана казахстанская легенда. Тогда Владимир Путин предложил переименовать проект:
- Давайте "Нурсултан" назовем. Вы же делали этот проект, - приводит слова президента России ТАСС.
Назарбаев уточнил, что проект реализуется совместно Россией и Казахстаном. Однако, от предложения не отказался. Правда, попросил назвать ракетный комплекс не его именем Нурсултан, а фамилией.
- Хорошо, договорились, - ответил Путин.
Напомним, весной 2019 года новый президент Казахстана предложил переименовать столицу Астану в Нурсултан - в честь первого лидера нации. А всем центральным улицам главных городов страны присвоить имя Назарбаева.
ИСТОЧНИК KP.RU