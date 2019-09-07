2019-09-07T20:19:49+03:00
Общество

Франция и Канада направят военных на Багамы для помощи постиравшим от урагана «Дориан»

Стихия на Багамах унесла жизни 43 человек
Юлия САЛЬНИКОВА
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Ураган "Дориан" достиг пятого класса опасностиУраган "Дориан" достиг пятого класса опасностиФото: REUTERS
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О урагана Дориан на Багамах погибли по меньшей мере 43 человека. Разбор завалов продолжается, а это значит, что число жертв может быть увеличено. Помощь США предложили сразу несколько стран. Министерство обороны Франции опубликовало сообщение, что на Багамы отправятся военные для оказания поддержки пострадавшим. Они примут участие в спасательных операциях.

Похожее заявление сделали 7 сентября канадские власти. На Багамы прибыла группа канадских специалистов «для координации действий спасательных служб по оказанию помощи гражданам Канады на острове». Об этом заявляет глава канадского МИД Христи Фриланд.

Власти США сообщают о тысячах жителей Багам, которые числятся пропавшими без вести в результате разгула стихии. Первой жертвой урагана стал семилетний ребенок, который утонул на острове Абако. В субботу 7 сентября ураган «Дориан» достиг побережья Канады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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